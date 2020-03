Torre Annunziata – Al via il trattamento di sanificazione del territorio cittadino

Il sindaco di Torre Annunziata avviso la cittadinanza che nei giorni di lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo avrà inizio il trattamento di sanificazione del territorio comunale. L’intervento sarà effettuato in orario notturno a partire dalle ore 23,30 e fino alle ore 4,30. Saranno utilizzati prodotti disinfettanti registrati al Ministero della Salute. L’intervento sarà effettuato da operatori specializzati, muniti di automezzi ed attrezzature idonee. Si raccomanda la popolazione di chiudere finestre e balconi durante il trattamento e di non sostare all’esterno per evitare contatti accidentali con la soluzione che verrà nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di sanificazione.