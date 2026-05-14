Torre Annunziata- Aggrediscono gli agenti al termine di Savoia- Scafatese: arrestato un uomo e denunciata una donna

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne per lesioni e resistenza e a Pubblico Ufficiale; una donna è stata, altresì, denunciata per lo stesso reato in concorso.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, impegnati nel servizio di ordine pubblico presso la Stadio Giraud, al termine dell’incontro di calcio Savoia-Scafatese tenutosi, sono stati aggrediti dalla donna che, dopo aver colpito un agente con l’asta di una bandiera, è stata bloccata. In quei frangenti, il 56enne, nel vedere la scena, si è scagliato contro gli agenti intervenuti, strattonando uno di loro finché non è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la moglie è stata denunciata.