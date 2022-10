Torre Annunziata – Accoltella un uomo in una sala slot, arrestato pregiudicato

Nella giornata odierna, personale del Commissariato di P.S. Castellammare di Stabia, unitamente a quello del Commissariato P.S. di Torre Annunziata, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 7.10.2022 dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di A.C., pregiudicato di Torre Annunziata, in quanto gravemente indiziato del delitto di lesioni pluriaggravate.

All’odierno arrestato sono stati contestati, altresì, i reati di tentata violenza privata e di porto illegale di arma.

La vicenda per cui si procede si è verificata il giorno 4 settembre 2022, in Torre Annunziata, allorquando A.C., all’interno di una Tabaccheria/Sala Giochi, aveva ferito con due coltellate al dorso ed alla mano un altro avventore, intento a giocare a video-poker, al fine di costringerlo a cedergli il posto presso la medesima slot-machine.

L’indagato, all’esito delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.