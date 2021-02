Torre Annunziata – 116 nuove unità delle forze dell’ordine per il controllo del territorio

“Durante la riunione per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi nella giornata di ieri, – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – ho ribadito la necessità dell’impiego di ulteriori unità delle forze dell’ordine per intensificare l’opera di controllo del territorio e per vigilare sul rispetto delle misure anti-contagio.

Ringrazio il Prefetto di Napoli Marco Valentini per aver accolto così celermente la mia richiesta, in un momento particolarmente complicato per la città dovuto soprattutto all’escalation di contagi da Covid-19 che si sta verificando nelle ultime settimane. La mia gratitudine – conclude – va anche a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, che ogni giorno sono impegnati in prima linea nell’azione di contrasto alla criminalità e per garantire la sicurezza dei cittadini”.