Tornano le “ Fiabe d’autunno” all’Orto Botanico

Torna per la sua 28esima edizione la popolare rassegna dedicata ai più piccoli Fiabe d’autunno all’Orto Botanico promossa dall’associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del Mic – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Fino al 19 novembre le grandi fiabe dei grandi autori per l’infanzia dai fratelli Grimm a Charles Perrault grandi e piccoli potranno immergersi nel mondo incantato dei racconti per l’infanzia interpretati da dele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Riccardo Radice, Monica Costigliola, Rosa Rongone e i costumi di Rosaria Castiglione. La rassegna vedrà in programma la fiaba “Nello specchio di Biancaneve” dai fratelli Grimm nei giorni 30 settembre e 1,7,8 ottobre; proseguirà il 14 e 15, 21 e 22 ottobre con la favola del “Gatto con gli stivali”, mentre 28 e 29 ottobre, 4 e 5 novembre ci sarà “Nel regno di Oz” da L. Frank Baum; concluderà la rassegna “Il popolo del bosco” di Giovanna Facciolo nei giorni 11 e 12, 18 e 19 novembre. Una serie di affascinanti percorsi da non perdere dunque, tra fiaba e natura, per trascorrere giornate dedicate a tutta la famiglia e alle scuole.