Torna Procida Film Festival: proiezioni e incontri fino a sabato 23

Torna l’appuntamento di Procida col cinema, un legame da sempre molto intenso che vede sull’isola, fino a sabato 23 settembre la nuova edizione del Procida Film Festival. Con la nuova direzione artistica di Francesco Marioni, anche alla conduzione delle premiazioni insieme a Martina Martorano e Neva Leoni, la rassegna vede in programma 22 cortometraggi divisi in sezioni per i premi Miglior Corto, Miglior Corto Internazionale, Miglior Animazione, Miglior Corto Documentario. Novità di quest’anno il premio Yellow carpet, ispirato al limone isolano, in cui sfileranno i principali ospiti delle serate attori, registi, sceneggiatori. Altra significativa novità della veste rinnovata del festival sarà il premio Pensiero Libero, dedicato all’attore Libero De Rienzo e assegnato quest’anno al giornalista Antonino Monteleone de “Le Iene” ; per i giovani attori istituito invece il format “Le Faremo Sapere”, presieduto dalla casting director di Mare Fuori Marita D’Elia. Per i più piccoli ci saranno i cortometraggi di animazione di Procida Kids Corner. In programma anche due mostre, una di costumi cinematografici presso l’ex carcere e la mostra fotografica dedicata al fotografo Pino Settanni.