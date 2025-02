Torino – Truffe agli anziani: sequestrati 400mila euro

Le truffe ai danni degli anziani sono un fenomeno in crescita e, per questo, vi ricordiamo di mantenere alta l’attenzione e, in caso di sospetti, chiamare il 113 o il Numero unico di emergenza 112 (Nue).

A Torino due uomini si fingevano tecnici specializzati nel controllo dei termosifoni, con l’intento di ottenere l’accesso nelle abitazioni delle vittime, che spesso erano persone anziane, facilmente raggirabili. Dopo aver conquistato la loro fiducia, i truffatori sottraevano denaro e oggetti di valore.

Così i poliziotti della Divisione anticrimine hanno sequestrato una villa e un terreno agricolo nella periferia torinese, insieme a tre auto, una moto, tre Rolex, vari gioielli ed una somma di denaro in contante, per un valore complessivo di 400mila euro, a seguito del loro arresto avvenuto nell’aprile scorso ad opera degli agenti della Squadra mobile.