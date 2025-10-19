Milinkovic Savic 6: graziato dal palo sul tiro di Vlasic. Sul gol di Simeone può farci poco. Imposta l’azione da dietro con i piedi. Incolpevole
Di Lorenzo 5,5: prova a spingere ma non incide come al solito. Nel secondo tempo cala tanto soprattutto in fase propositiva. Statico
Beukema 5,5: non manca qualche buco, soprattutto nel primo tempo. Colpito alla testa da Israel in uscita ma il portiere va sul pallone. Piccolo passo indietro. Intimorito
Juan Jesus 6: nonostante il giallo in avvio di gara riesce comunque a giocare con calma e personalità. Tranquillo (Dal 63’ Buongiorno 6: mette minuti nelle gambe dopo l’infortunio, servirà la migliore versione di se’ nelle prossime gare. Risorsa)
Olivera 5,5: attacca verso il centro del campo lasciando spazio a Spinazzola. Fallisce un’occasione clamorosa a due passi dalla porta. Sciupone (Dal 63’ Lang 6,5: entra bene in partita, con grinta ed energia. Sigla il gol del pari al 93′ ma era in fuorigioco e il Var gli nega la gioia del primo gol in azzurro. Incisivo)
Anguissa 6: solito doppio lavoro di quantità e qualità, provando a buttarsi anche in avanti. Tuttofare
Gilmour 5: sfortunato sul tocco che manda in porta Simeone in occasione del gol. Fatica a trovare le giuste geometrie e sbaglia qualche passaggio di troppo. Pasticcione (Dall’82′ Elmas s.v.)
De Bruyne 6: tra i più pericolosi dei suoi. Vicino al gol in un paio di occasioni. Non sempre continuo nell’arco dei 90 minuti, ma quando ha la palla tra i piedi dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Vivo
David Neres 6: affonda tanto saltando spesso l’uomo. Mette tanti palloni interessanti in area, poco assistito dai compagni. Sgusciante. (Dal 73’ Politano 6,5: prova a dare la scossa creando diverse situazioni pericolose. Colpisce un palo clamoroso dal quale nasce il gol annullato a Lang. Sfortunato)
Lucca 5: ottiene pochi palloni giocabili e la squadra non lo aiuta molto. Fa comunque poco per farsi trovare facendo fatica a fare i movimenti giusti. Fantasma. (Dal 74’ Ambrosino s.v.)
Spinazzola 6,5: arriva sul fondo con una facilità disarmante, mette tanti palloni in area. Prova anche la conclusione, a suo agio anche in posizione più offensiva. Indomito
