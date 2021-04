Torino – Napoli: 0-2. Le pagelle: Osimhen una furia, Hysaj e Demme in formato Champions

Meret- 6,5: tranquillo e sicuro. La continuità gli fa bene.

Di Lorenzo- 7: stantuffo inesauribile, con Demme e Politano intesa perfetta.

Koulibaly- 6: qualche incertezza in fase di ripiego, in area però non concede spazi a Belotti e Sanabria.

Rrahmani- 6,5: ha scalato definitivamente le gerarchie, piazzandosi alle spalle dei titolarissimi Koulibaly e Manolas, oggi non fa rimpiangere il miglior greco.

Hysaj- 7,5: è in uno stato di forma stratosferico, ottimo sia in fase difensiva che offensiva; gioca a memoria con Insigne.

Demme- 7: è un fuoriclasse. Qualità e quantità, mette ordine a centrocampo e recupera un numero notevole di palloni. Bene l’intesa con Politano e Di Lorenzo.

Bakayoko- 7: la sua migliore gara da quando è a Napoli e non soltanto per il gol. Una sola indecisione a metà primo tempo, per il resto partita ordinata.

Politano- 6,5: sulla destra è una furia. Con Demme e Di Lorenzo domina quella zona del campo.

Zielinski- 6,5: la sua danza sul pallone mette in crisi l’intero centrocampo granata. La sua giocata stampatasi sul palo interno avrebbe meritato migliore sorte.

Insigne- 6,5: gli è mancato solo il gol. Sfortunato al 60° quando una sua magia si stampa sul palo. Ha definitivamente preso coscienza dei propri mezzi.

Osimhen- 7,5: negli spazi è devastante. Tiene alta la squadra riuscendo a fare reparto da solo. Un Sirigu in formato nazionale gli nega la gioia di una segnatura multipla.

Lozano- 6: sulla buona strada per il recupero della forma migliore, ma oggi ha dimostrato di esserci vicino, anche se gli manca la lucidità dei giorni migliori.

Mertens- 5,5: non il miglior Ciro stasera, poco lucido sottoporta.

Petagna, Elmas e Fabian Ruiz: s.v.