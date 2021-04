Torino – Napoli: 0-2. Gli azzurri afferrano il treno Champions: demolito il Torino con una prova maiuscola

Missione compiuta per il Napoli, che batte allo Stadio Grande Torino i granata padroni casa per 2-0; di Bakayoko (11°) e Osimhen (13°) le reti che nel primo tempo fissano il match e regalano i tre punti alla squadra di Gattuso, oramai lanciatissima verso al zona Champions. Partita dominata dagli azzurri, a cui il risultato sta molto stretto: due legni (Zielinski al 39° e Insigne al 60°), 4 autentici miracoli di Sirugu (su Osimhen e Lozano) ed alcune imprecisioni sotto porta (specie di Mertens e Insigne) negano a Gattuso un risultato più largo che avrebbe consentito di incrementare la differenza reti sulla Juventus. La vittoria di oggi permette al Napoli di agganciare il treno Champions, piazzandosi, momentaneamente al terzo posto in compagnia di Juventus e Milan, in attesa del posticipo serale che vedrà i rossoneri opposti alla Lazio.

Tabellino

Torino- Napoli: 0-2 (pt 0-2)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Bakayoko (85′ Fabian Ruiz), Politano (59′ Lozano), Zielinski (59′ Mertens), Insigne (85′ Elmas), Osimhen (80′ Petagna. A disp.Contini, Idasiak, Cioffi, Costanzo, Mario Rui, Maksimovic, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Torino: Sirigu, Izzo, Nkolou (57′ Buongiorno), Bremer, Singo (71′ Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi (57′ Linetty), Ansaldi (85′ Baselli), Sanabria, Belotti (71′ Zaza). All. Davide Nicola

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 11′ T. Bakayoko, 13′ V. Osimhen

Note: ammoniti Verdi, Osimhen. Espulso Mandragora all’86’ per doppia ammonizione