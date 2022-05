Torino – Napoli 0-1, Spalletti: “Merito ai miei ragazzi per aver disputato una grande stagione”

“Voglio dare merito ai ragazzi per aver disputato una grande stagione”. Con il successo a Torino, il Napoli tiene solido il terzo posto e per Luciano Spalletti è già tempo per un primo bilancio.

“Ho un gruppo che ha lavorato sodo dal primo giorno, questi sono elementi importanti che definiscono una squadra di valore. E’ giusto evidenziare ciò che il Napoli ha ottenuto quest’anno”.

“Il successo di oggi è frutto di pressione e grande attenzione contro un avversario molto forte. Fisicamente loro hanno imponenza e noi siamo stati bravi a portarli fuori zona per poi colpire in avanti”.

Sul futuro: “Il nostro futuro è il prossimo allenamento. Questa è la mentalità che abbiamo avuto e che avremo sino al termine della stagione. Vogliamo chiudere benissimo questo campionato, poi guarderemo avanti al futuro”