Torino – Napoli 0-1, le pagelle: Insigne spreca, Fabian Ruiz decisivo

OSPINA 6,5: salva il risultato ad inizio gara su Belotti, poi tante uscite alte che danno sicurezza alla retroguardia. Batman

DI LORENZO 6: si vede poco in fase di spinta, il maggiore contributo lo dà in ripiegamento. Legge bene le situazioni senza rischiare nulla. Pratico

RRAHMANI 6,5: nessuna sbavatura, esce con personalità dalla linea difensiva lasciando pochi spazi. In poche occasioni Belotti gli sfugge via. Solido

KOULIBALY 6,5: diverse chiusure importanti con il solito strapotere fisico dopo l’unico errore di posizione ad inizio gara quando Belotti tutto solo colpisce di testa. Muraglia

MARIO RUI 6: non mancano errori in costruzione, se la cava discretamente al cospetto di un cliente scomodo come Singo. Tiene botta anche fisicamente. Soldatino

ANGUISSA 6,5: fa valere muscoli e centimetri in mediana vincendo molti duelli. Si propone spesso anche in avanti anche se gli è mancata la precisione nella conclusione. Onnipresente

FABIAN RUIZ 7: catalizza il gioco azzurro toccando tantissimi palloni ispirando la manovra a tutto campo. Risulta fondamentale siglando il gol vittoria. Decisivo (dal 78′ LOBOTKA s.v.)

LOZANO 6: fa molto movimento attaccando la profondità con pericolosità. Crea la superiorità nel primo tempo, col passare dei minuti cala e viene sostituito. Sgusciante (dal 69′ POLITANO 6: non un grande impatto sul match, supporta qualche ripartenza e si sacrifica in ripiegamento. Lavoro sporco)

MERTENS 6,5: fa tanto movimento e pressione in area avversaria, dialoga con qualità ed intelligenza con i compagni di reparto. Si guadagna il rigore fallito da Insigne. Iperattivo (dal 69′ ZIELINSKI 6: entra con voglia partecipando attivamente al gioco offensivo svariando molto. Eclettico)

INSIGNE 5: si fa parare il penalty, sbaglia alcune scelte finali non da lui. Poco pericoloso sotto porta, si fa recuperare da Izzo fallendo un gol fatto. Conferma il pessimo periodo di forma. Inguardabile (dal 78′ ELMAS s.v.)

OSIMHEN 6,5: si muove come un ossesso senza dare punti di riferimento alla difesa granata, apre spazi importanti per i compagni. Non ha grandi occasioni ma quando prende palla crea sempre apprensione al diretto marcatore. Frizzante. (dal 92′ PETAGNA s.v.)