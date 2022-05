Torino- Napoli: 0-1. Insigne sbaglia, Fabian Ruiz non perdona: terzo posto in cassaforte

Il Napoli batte il Torino per 1-0, conquistando il 40.mo punto in trasferta ed ipotecando il terzo posto, in virtù della sconfitta della Juventus a Marassi; a decidere il match un assolo di Fabian Ruiz, che batte un incolpevole Berisha. Vittoria meritata per gli azzurri che tengono il campo per tutti e 90 minuti. Da segnalare il terzo rigore stagionale sbagliato da Insigne, che ad inizio ripresa si fa ipnotizzare dal portiere granata.

Tabellino

Torino- Napoli: 0-1 (pt 0-0)

TORINO: Berisha, Izzo (70′ Djidji), Bremer, Rodriguez, Singo, Ricci (66′ Linetty), Mandragora (66′ Pobega)), Vojvoda (66′ Ansaldi) Brekalo (81′ Pellegri), Praet; Belotti. All. Juric

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz (77′ Lobotka), Lozano (68′ Politano), Mertens (68′ Zielinski) Insigne (77′ Elmas) Osimhen (92′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Prontera di Bologna

Marcatori: 73′ F. Ruiz

Note: ammoniti Mertens, Vojvoda, Lozano, Elmas, Anguissa