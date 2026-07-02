Torino – Droga e armi: operazione in Piemonte, una persona arrestata

In un appartamento di una palazzina a sei piani nel quartiere “Madonna di Campagna”, a nord della città, nascondeva quasi un kilo e mezzo di sostanza stupefacente, mista tra hashish e cocaina. Per la precisione, i Carabinieri della Stazione di Venaria hanno trovato in casa di un 44enne residente nella Reale ma di fatto domiciliato nel capoluogo piemontese, otto panetti di hashish (dal peso di 1 kg), 310 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, coltelli e cutter intrisi di stupefacente. Non solo: i Militari hanno scoperto che l’uomo deteneva illegalmente anche del munizionamento di tre calibri differenti: 4 proiettili calibro 357 Magnum, 1 proiettile calibro 7,65 parabellum e 43 proiettili calibro 22; come per la droga, anch’esso sequestrato. Il 44enne è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di munizionamento. Portato nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, il G.I.P. del Tribunale di Torino, in accordo con la Procura, ha convalidato l’arresto e confermato la permanenza in carcere. Il provvedimento è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.