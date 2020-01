Tor Sapienza – Turris 0-1 (62′ Prisco): I corallini non sbagliano ed espugnano il Castelli

Al 95′ finisce la gara.

Al 94′ ammonito Ilari per simulazione. Espulso un membro della panchina di casa che invocava il rigore.

Al 92′ ghiotta occasione per Sowe, che tutto solo davanti a Rausa prova il pallonetto, palla alta.

Al 90′ rosso a Giofre per doppia ammonizione. Concessi cinque minuti di recupero.

All’89’ per i laziali entrano Joshua e Marchizza.

All’84’ out Alma, in campo Sowe.

All’82’ cross di Franco per Prisco che tutto solo per poco non ci arriva di testa

All’80’ la Turris controlla bene, laziali mai pericolosi.

Al 75′ gran percussione di Alma che entra in area e calcia a giro, palla di pochissimo fuori.

Al 74′ esce Longo, al suo posto Franco.

Al 72′ cross di Tucci, la palla sfila sul fondo.

Al 68′ occasione Turris con Celiento, che sotto porta trova la parata di Rausa.

Al 67′ in campo Riccio al posto di Da Dalt. Per i laziali fuori Marini, dentro Montesi.

Al 66′ giallo per Di Nunzio.

Al 64′ punizione di Celiento, palla sull’esterno della rete.

Al 62′ Turris in vantaggio: Punizione di Aliperta, palla al neo entrato Prisco che di testa insacca.

Al 60′ sugli sviluppi di un angolo Alma conclude al volo e manda a lato..

Al 57′ per i corallini entra Prisco, out Palma. Turris a trazione anteriore.

Al 54′ ammonito D’Astolfo per un brutto fallo su Fabiano.

Al 48′ ci prova Palma da fuori, pallone a lato.

Al 45′ fuori Varchetta, in campo Celiento.

Secondo tempo

Al 47′ finisce il primo tempo.

Al 45′ concessi due minuti di recupero.

Al 42′ punizione Tor Sapienza dalla trequarti, la palla sfila sul fondo.

Al 39′ giallo per Giofre.

Al 37′ angolo Turris dalla sinistra, nulla di fatto.

Al 33′ fase di stallo del match, mister Fabiano inverte gli esterni di attacco per provare soluzioni diverse.

Al 28′ lancio di Aliperta per Longo che colpisce di testa, palla alta.

Al 25′ cross di Da Dalt, di testa Varchetta manda alto.

Al 24′ nel Tor Sapienza in campo Valentini, fuori Panella.

Al 19′ Longo prende palla in area e calcia, blocca Rausa.

Al 14′ punizione di Aliperta, pallone sulla barriera.

Al 13′ ammonito Cannizzo.

Al 10′ gara bloccata, la Turris prova a fare la partita.

Al 6′ punizione di Aliperta, palla a Longo in piena area, l’arbitro ferma il gioco.

Al 5′ lancio di Aliperta per Longo, libera la difesa di casa.

Al 1′ Partiti.

Primo tempo

FORMAZIONI UFFICIALI

TOR SAPIENZA: Rausa, Cannizzo, Marino, D’Astolfo, Mancini, D’Ovidio, Tucci, Marra, Panella, Ilari, Toracchio. A disp. De Angelis, Marchizza, Pavone, Badagliacca, Valentini, Bertini, Montesi, Joshua, Gori. All. Solimina

TURRIS: Lonoce, Esempio, Di Nunzio, Varchetta, Giofre, Aliperta, Fabiano, Palma, Longo, Alma, Da Dalt. A disp.: Piazza, Riccio, D’Alessandro, Esposito, Franco, Di Dato, Sowe, Celiento, Prisco. All. Fabiano