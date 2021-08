Tokyo 2020 – Teodorico Caporaso in gara oggi

È quasi tutto pronto per la 50 km olimpica di marcia che vedrà impegnato il nostro Teodorico Caporaso ! La gara prenderà il via questa sera alle ore 22:30 italiane (le 5:30 del 6 agosto in Giappone) presso l’Odori Park di Sapporo.

Due delle gare più attese – marcia e maratona – si terranno infatti a Sapporo, la principale città dell’Hokkaido, che è la più settentrionale fra le grandi isole del Giappone. Quinta città giapponese per grandezza con quasi due milioni di abitanti, è anche una delle città giapponesi di più recente fondazione: prima del 1800 l’area attualmente occupata da Sapporo era popolata solamente da alcune tribù indigene Ainu. Nel 1972 Sapporo è diventata famosa nel mondo per aver ospitato le Olimpiadi Invernali, mentre oggi è nota soprattutto per il Festival della Neve (Yuki Matsuri) che si tiene ogni anno nel mese di febbraio, e per i suoi prodotti tipici come il ramen e la birra.