TI REGALO IL NATALE: A CAVA INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ PER CASE FAMIGLIA E ASSOCIAZIONI

(19, 20 e 23 dicembre “Un Natale da Favola” torna nel chiostro del 500 a Cava de’Tirreni: in collaborazione con l’assessorato, l’ingresso è libero per i piccoli meno fortunati)

Torna nel week end nel suggestivo Complesso Monumentale di Santa Maria del Rifugio, in piazza San Francesco a Cava de’ Tirreni (Salerno) «Un Natale da Favola», lo spettacolo natalizio itinerante di «Animazione in corso Srl» di Aurora Manuele, nell’ambito del progetto sociale «Ma dove vivono i cartoni?» con la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

Dopo il successo degli scorsi week end per l’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Cava, gli organizzatori intendono regalare la magia delle fiabe. Infatti, “Animazione in corso Srl” in sinergia con l’assessore alle Attività Produttive di Cava de’ Tirreni, la dottoressa Annetta Altobello, ha predisposto l’ingresso libero per i gruppi delle associazioni “La Nostra Famiglia”, centro riabilitativo per diversamente abili, e “Il grillo e la coccinella”, associazione per genitori di ragazzi autistici.

Inoltre, l’ingresso (giovedì e venerdì dalle 19 alle 20 e domenica tutta la giornata) sarà di soli 5 euro mentre gruppi provenienti da case famiglia o parrocchie per partecipare gratis all’evento dovranno prenotarsi Info line 081/8678369 Whatsapp 327/2540679

«Il Natale è stare insieme – ha detto l’amministratrice Aurora Manuele – è gioia, amore, solidarietà. La nostra più grande gioia è vedere i bambini felici per cui abbiamo portato il prezzo di ingresso ad una quota simbolica, mentre i bambini provenienti da case famiglia, o parrocchie o appartenenti a famiglie meno abbienti entreranno gratis. Vogliamo regalare un sorriso a chi ne ha bisogno, donare ai meno fortunati un “Natale da favola”».

«Un Natale da favola» è un’innovativa forma di spettacolo itinerante, dove non c’è un’unica scena ma ben 10 e la scenografia è quella del sito storico-culturale. Quindi, una sorta di teatro naturale dove i bambini incontrano i personaggi delle fiabe tra cui: Peter Pan, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Mary Poppins, il grillo parlante e tanti altri. Un percorso che coniuga divertimento e storia in un evento assolutamente suggestivo e coinvolgente. Un modo per riunire la famiglia in un’attività creativa, per godersi lo spettacolo e visitare un sito di grande pregio.

Inoltre, i visitatori diventano protagonisti delle favole perché gli attori li coinvolgono attivamente tanto che il finale della storia sono loro a scriverla.

QUESTO IL PROGRAMMA:

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020.

Tutti i giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 21.00.

Tutti i sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00.

APERTURE STRAORDINARIE:

Lunedì 23 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Giovedì 26 dicembre 2019, dalle ore 10 alle ore 21.00

Mercoledì 1 gennaio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 21.00

Lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Percorso itinerante su prenotazione con partenza ogni 30 minuti.

GIORNI DI CHIUSURA:

Tutti i lunedì, martedì e mercoledì, compreso martedì 24 e mercoledì 25 dicembre.