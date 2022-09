Foto da Wikipedia

Tesla sta richiamando 1 milione di auto per errore tecnico

Ancora automobili destinate a essere ritirate dal mercato mondiale, allo stesso modo di quanto già avvenuto negli ultimi anni dalle reti di altri Paesi per difetti tecnici. Come riporta il “Daily Mail”, Tesla deve richiamare più di un milione di auto negli Stati Uniti. Apparentemente c’è un guasto nel sistema di retromarcia automatico, quindi gli ostacoli non vengono riconosciuti. Ciò aumenta il rischio di lesioni per i conducenti. Il richiamo riguarda alcune Model 3 2017-2022, Model Y 2020-2021 e Model S e Model X 2021-2022. La casa automobilistica ha affermato che la società eseguirà un aggiornamento software via etere. Ad oggi, non ci sono state richieste di garanzia, testimonianze, incidenti, lesioni o decessi noti relativi al richiamo. Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti”, ancora una volta, grazie al servizio che svolge monitorando tutti i richiami tecnici per l’eliminazione di difetti di produzione o di progettazione riguardanti la sicurezza che interessano i veicoli circolanti, anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate vengono tempestivamente informati. È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai Concessionari TESLA Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. Gli uomini della rinomata casa automobilistica statunitense dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema non certo grave, ma destinato comunque a suscitare non poca preoccupazione per la difettosità segnalata.