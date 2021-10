Terzigno- Striscia la Notizia sulle tracce dell’ennesima discarica nel Parco nazionale del Vesuvio [VIDEO]

Luca Abete si trova a Terzigno (Napoli) in pieno Parco Nazionale del Vesuvio, zona in cui abbondano rifiuti di aziende tessili che producendo abusivamente smaltiscono in modo illecito.

Nonostante il Sindaco avesse promesso nel 2016 una soluzione imminente, la situazione non sembra affatto risolta.

Luca Abete è tornato dal Sindaco per chiedere spiegazioni. Questo il commento al servizio sui social dell’inviato campano: “Dopo la nostra ennesima denuncia, 5 anni fa furono installate (spendendo 1 milione di euro) decine di telecamere per monitorare le campagne e smascherare i criminali che smaltiscono rifiuti nel Parco Nazionale del Vesuvio! Oggi la videosorveglianza non sorveglia e gli sversamenti (e gli

incendi) continuano indisturbati!”

Qui il servizio integrale

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/parco-nazionale-del-vesuvio-ancora-una-discarica_75140.shtml