GORI comunica che per il fermo degli impianti dovuto a lavori da parte di ENEL, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 11:00 alle 19:00 di lunedì 15 settembre 2025, nelle seguenti zone di TERZIGNO:
CORSO ALESSANDRO VOLTA
CORSO LEONARDO DA VINCI
TRAVERSA OTTANTA MOGGIA
VIA AQUINI
VIA DEI PINI
VIA ENRICO AURICCHIO
VIA ENRICO FERMI
VIA GALILEO GALILEI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA NIUTTA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA SAN FELICE
VIA VICINALE MASSERIA OTTANTA MOGGIA
VIA VICINALE MASSERIA OTTANTA MOGGIA
VIA VICINALE MAURO BORDE’
VIA VICINALE MAURO MEZERRI
VIA VICINALE MAURO VECCHIO
VIA VICINALE SCOCOZZI
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS