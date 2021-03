Terzigno – Rubinetti a secco per guasto, ecco le vie coinvolte

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TERZIGNO:

VIA ROSI, VIA LEONCAVALLO, VIA SCARLATTI, VIA GIUSEPPE PARINI, VIA GIUGLIANO, VIA SANT’ANTONIO, VIA DELLE ORCHIDEE, VIA FRATELLI CERVI, VIA SALVATORE DI GIACOMO, LARGO MASSA, VIA FRANCESCO BARACCA, VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA GIOVANNI AMMENDOLA, VIA DEI MONACI, LOCALITA’ AVINI, VIA TICINO, VIA TEVERE, VIA ARMANDO DIAZ, VIA ADIGE, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA MIRANDA, VIA CESARE BATTISTI, VIA PIAVE, VIA DEI TIGLI, VIA VICINALE CESA, RIONE PRINCIPESSA MARGHERITA, VIA MARCO POLO, VIA E.A.MARIO, VIA UGO FOSCOLO, VIA ARNO, VIA DANIELE MANIN, VIA STANISLAO MANCINI, VIA DELLE MORE, VIA RANIERI, VIA BARRI, VIA RAFFAELE VIVIANI, VIA PRINCIPESSA MARGHERITA, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA BENEDETTO CROCE, VIA VECCHIA CAMPITELLI, VIA ZABATTA, VIA NAZARIO SAURO, CORSO LUIGI EINAUDI, VIA GIOVANNI PASCOLI, VIA GIUSEPPE MAZZINI, VIA NITTI, VIALE EUROPA, CORSO ENRICO DE NICOLA, VIA VOLTURNO, VIA DELLE VIGNE, VIA GIOACHINO ROSSINI, VIA LIBERO BOVIO, VIA VICINALE PACICCHI, VIA VICINALE PISCINELLE, VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, CORSO LEONARDO DA VINCI, VIA AVINI, VIA DE AMICIS, VIA I VICINALE MASSERIA MARIO ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di mercoledì 3 marzo 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.