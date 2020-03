Terzigno – Seconda vittima del COVID19, il messaggio del Sindaco Ranieri: “Facciamo sentire la nostra vicinanza alla famiglia”

Purtroppo anche Antonio Auricchio, primo paziente di Terzigno affetto da infezione da COVID-19 non ce l’ha fatta. Le patologie pregresse hanno totalmente facilitato questo maledetto virus come ahimè successo con Raffaele. Ci stringiamo in pregheria e facciamo sentire la nostra vicinanza alla famiglia. RIP Tonì, amico di tutti. Così il sindaco Ranieri