Terzigno- La natura in trasparenza: la mostra nella casa museo di Salvatore Emblema per le giornate europee del Patrimonio

di Cristina Basso

La “Natura in-trasparenza” è il suggestivo titolo della nuova mostra con le opere dell’artista Salvatore Emblema, a cura di Renata Caragliano e Emanuele Leone Emblema, che sarà inaugurata sabato 22 settembre con una speciale preview presso la Casa Museo di Salvatore Emblema a Terzigno.

La mostra aprirà ufficialmente al pubblico domenica 23 con un evento speciale, fissato alle 19.30, che vedrà una visita guidata con l’accompagnamento dei curatori ed il concerto di Suonno d’ajere. La mostra, visitabile anche lunedì 24 settembre, che rientra negli appuntamenti più significativi delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, mette in scena una serie di opere di formato medio e grande tutte legate al tema della natura e che saranno pertanto significativamente allestite non all’interno della casa museo ma nello splendido giardino che la circonda.

L’artista aveva fondato infatti il Museo Emblema come un santuario per la promozione dell’arte contemporanea, situato nella sua città natale di Terzigno. Questo straordinario spazio, conosciuto anche come Casa-Museo Emblema, offre una rotazione semestrale delle sue opere, arricchendo costantemente la sua collezione. Inoltre, il Museo Emblema si dedica con passione all’educazione e alla divulgazione delle forme espressive contemporanee attraverso iniziative didattiche e promozionali.

La mostra sarà visitabile secondo i seguenti orari: sabato 23 alle ore 10.00,11.00,17.30 e 19.30 e domenica 24 settembre alle ore 10.00,11.00,16.30 e 17.30.

Per info e prenotazioni www.scabec.it.