Terzigno – Emergenza Coronavirus, Ranieri: “Stiamo procedendo alla chiusura di via Salvatore Emblema, sono ancora tantissime le persone che si sentono libere di fare quello che vogliono”

“Stiamo procedendo alla chiusura di via Salvatore Emblema (strada campo sportivo). Inoltre da stamattina sono ancora tantissime le persone che inconsciamente si sentono libere di fare quello che vogliono. Non si contano ormai da stamattina i soggetti fermati dai vigili e dai carabinieri. PUGNO DURISSIMO”. Così via social il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri.