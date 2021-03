Terzigno – Consegna di generi alimentari alle famiglie in difficoltà in vista della Santa Pasqua

Prosegue senza soste il lavoro in materia di contrasto alla povertà e di sostegno ai nuclei familiari maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe del Comune di Terzigno Giuseppe Caputo e dei Consiglieri Comunali Serafino Ambrosio e Angela Miranda.

Infatti, in vista delle imminenti festività pasquali, è stato pubblicato ieri l’Avviso Pubblico per l’assegnazione e la successiva distribuzione di generi alimentari alle famiglie che vivono in una situazione di disagio economico e sociale.

Fino alle ore 12:30 del 29 marzo 2021, i nuclei familiari che si trovano in condizioni di estrema povertà possono presentare richiesta per l’accesso a questa iniziativa sociale.

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa, è in possesso dei seguenti requisiti:

Aver compiuto la maggiore età.

Essere residenti nel Comune di Terzigno.

Essere privo di risorse economiche sufficienti.

Che né il richiedente, né altro componente del nucleo presente nello stato di famiglia benefici del contributo del banco alimentare per l’anno in corso.

Che il nucleo familiare sia titolare di redditi mensili non superiori la soglia di euro 600,00 (da riferire esclusivamente al mese di febbraio).

Il modello di domanda di autocertificazione della situazione reddituale è scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Terzigno.

Le domande dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Terzigno sito alla via Gionti n.16.

Sarà possibile prendere appuntamento con l’ufficio contattando il numero 081 3389523.

“L’attenzione da noi riservata al terzo settore e alla solidarietà – dichiara il Consigliere Comunale Serafino Ambrosio – si concretizza sempre nel sostegno convinto ad una serie di progetti e iniziative di particolare significato per i soggetti svantaggiati. Nella mia esperienza all’interno della società civile ed oggi come Consigliere Comunale ho sempre tenuto conto di un postulato fondamentale: il rispetto dei diritti di ciascuno, preservando la dignità delle persone. E’ in questa direzione che intendiamo proseguire il nostro lavoro, con attenzione e passione, a totale servizio della comunità amministrata”.

“Con il nostro impegno quotidiano – aggiunge Giuseppe Caputo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Terzigno – stiamo dimostrando che la solidarietà non può essere mera enunciazione, meno che mai un mero strumento per carpire consenso. Per entrare in questa prospettiva occorre operare senza ipocrisie sulla specifica correttezza del proprio agire, tenendo sempre presenti valori fondamentali come la giustizia sociale ed il bene comune”.