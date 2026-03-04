Terremoto magnitudo 4.5 in provincia di Catania

A seguito dell’evento sismico registrato in provincia di Catania alle 7.05 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro localizzato tra i comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia di magnitudo 4.5, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche effettuate in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.