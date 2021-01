Terremoto Centro Italia – Proseguono gli interventi antineve nelle aree delle Soluzioni Abitative di Emergenza

Le nevicate abbondanti degli ultimi giorni su ampie zone del Paese hanno interessato anche le aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016. Per limitare al massimo i disagi, in particolare nelle aree delle Soluzioni Abitative di Emergenza, già in fase previsionale il Dipartimento della Protezione civile ha predisposto tutte le misure di prevenzione e le modalità di intervento del Servizio nazionale, in stretto raccordo con le aziende dei servizi elettrici e della telefonia, nonché con le imprese costruttrici delle SAE.

È in corso da giorni un’attività di monitoraggio e coordinamento degli interventi che proseguirà finché persisterà la possibilità di criticità dovute alla fase di maltempo. Una riunione del tavolo di coordinamento, cui hanno partecipato anche le imprese e la Struttura del Commissario Sisma 2016 si è svolta anche questa mattina in collegamento con le regioni Marche e Lazio per impostare le azioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali nel territorio colpito dal sisma ed in particolare nelle aree degli insediamenti temporanei.