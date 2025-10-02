Terra dei Fuochi – Proseguono le attività di controllo del territorio: il bilancio

I militari dell’Esercito appartenenti al Raggruppamento Campania, in sinergia con le Forze di polizia locali, hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio per la prevenzione dei reati ambientali e il contrasto del fenomeno della gestione illecita dei rifiuti. Su disposizione del vice prefetto Ciro Silvestro – incaricato per la Terra dei fuochi nell’area metropolitana di Napoli e nella provincia di Caserta – sono state controllate diverse attività imprenditoriali e commerciali nelle zone di Scampia e Ponticelli (NA), Giugliano in Campania (NA), Mondragone (CE), Casaluce (CE) e Teverola (CE).

In particolare, otto attività imprenditoriali hanno subito diversi controlli che hanno portato all’identificazione di dieci persone (di cui sette denunciate per gravi inadempienze connesse a reati ambientali), all’emissione di oltre 100mila euro di sanzioni e anche al sequestro di 146 veicoli e più di 5mila m2 di territorio, a causa della gestione e dello smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni.

Risultati importanti ottenuti grazie all’azione sinergica e al coordinamento degli assetti messi in campo dall’Esercito e dalle Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto per il controllo del territorio nella “Terra dei Fuochi”.