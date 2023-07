Terra dei Fuochi- ‘Operazione Primavera’: continua l’azione di prevenzione dei reati ambientali dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine

Nel corso della scorsa settimana, grazie al dispiegamento in forze di personale e mezzi dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine, sono stati intensificati i pattugliamenti, i posti di controllo e le operazioni con i droni nell’area della “Terra dei Fuochi” . In parallelo sono state sottoposte a verifiche numerose imprese riguardo il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti. I risultati contano 102 persone identificate e 6 denunciate, 4 autoveicoli sequestrati , 3 attività ed aree per 310 mq sottoposte a sequestro ,oltre a sanzioni pecuniarie per circa 450 .000 euro. Sanzionati in particolare un autolavaggio a San Felice a Cancello, per versamento di rifiuti pericolosi, e una autodemolizione a Marigliano , il cui proprietario è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e ricettazione, dopo la scoperta nel sito di circa 43 auto risultate radiate e demolite ma ancora presenti con telaio e stoccate come rifiuti.

Le attività sono state pianificate nella Cabina di Regia diretta dall’Incaricato del Ministro dell’interno per il contesto agli incendi dolosi di rifiuti, viceprefetto Ciro Silvestro , con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.

Nel dettaglio, tra il 26 giugno e il 10 luglio, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°) con i locali Corpi di Polizia locale ha effettuato numerosissime operazioni di secondo livello (con pattuglie miste e l’eventuale concorso di altri operatori e forze specializzate). Controlli straordinari contro lo smaltimento illecito e per la prevenzione di roghi sono stati disposti a Aversa, Secondigliano, Palma Campania, Casalnuovo, Qualiano, Arzano, Cicciano, Boscotrecase, Casoria, Pomigliano d’Arco, Capua, Castel Volturno e San Cipriano d’Aversa. Ad essi si aggiungono quattro operazioni interforze,, sotto ordinanza dei Questori delle due province, con ampia mobilitazione delle Forze di Polizia territoriali , delle Asl , delle Polizie Municipali e Provinciali, del Reparto Operativo Aereo Navale della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF). Gli action day sono stati realizzati nell’area di San Giorgio a Cremano (mercoledì 28 giugno), nei comuni di Sessa Aurunca e Carinola (giovedì 29 giugno), a Cimitile e Cicciano (mercoledì 5 luglio) e nei comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Arienzo (giovedì 6 luglio).

L’operazione condotta dalle donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, delle Forze Armate e delle altre amministrazioni coinvolte ,con determinazione ed encomiabile impegno, continua a colpire in maniera incisiva il malaffare e l’illegalità, in tema di abusivismo e smaltimento illecito di rifiuti, assicurando un deterrente all’abbandono di rifiuti e ai roghi.