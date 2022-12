Foto di repertorio

Terra dei fuochi – Action day di fine anno: il bilancio

Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Esercito Italiano impiegate per l’Operazione “Terra dei Fuochi” nell’Action Day (operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali).

I militari dell’Esercito Italiano, unitamente alle Forze dell’Ordine, hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nei comuni di Castel Volturno e Mondragone (CE), e nei comuni di Roccarainola e Camposano (NA).

Sono state controllate 8 attività commerciali, di cui 5 poste sotto sequestro a cui sono state comminate complessivamente 160 mila euro di sanzioni amministrative, 28 persone identificate (di cui 4 denunciate) e sequestrata un’area di oltre 4000 Mq (nella zona di Roccarainola) mentre 9 veicoli sono stati controllati e successivamente sequestrati.

Nella tarda serata del 29 dicembre, presso il Campo Rom di Scampia una pattuglia dell’Esercito ha sorpreso due veicoli intenti a sversare illecitamente rifiuti, una volta scoperti, nella ricerca di ostacolare il fermo i veicoli si davano alla fuga inseguiti dai militari, un veicolo riusciva a far perdere le proprie tracce e un altro, posto in scacco dai militari, veniva fermato e i conducenti, non avendo via di scampo, abbandonavano lo stesso e si davano ad una rocambolesca fuga nelle campagne circostanti il luogo del fermo, l’evento è al vaglio delle autorità per ricercare i responsabili.

Sempre il 29 dicembre, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Roccarainola, congiuntamente alla compagnia CC di Nola, all’Esercito e al Commissariato di P.S. di Nola, hanno controllato un’autofficina e due aziende agricole nel Comune di Roccarainola, accertando la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, posti in sequestro, con deferimento dei responsabili alla competente A.G.

Prosegue, in tal modo, anche a fine anno lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le due Questure e con le altre Forze di Polizia delle Province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania. Sono, infatti, 21 gli equipaggi impiegati per un totale di 52 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano a guida 1° reggimento bersaglieri, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Metropolitana, Guardia di Finanza, Guardia di Finanza R.O.A.N. e polizia provinciale di oltre che ASL e ARPAC, a supporto delle attività operative sul terreno sono stati impiegati un equipaggio dell’Esercito utilizzante un drone (aeromobile a pilotaggio remoto) che a premessa e durante le operazioni hanno consentito il controllo aereo e la ricerca informativa sui siti sottoposti a verifica, con sorvoli aerei volti ad individuare aree destinate a sversamenti illeciti e possibili attività riconducibili.