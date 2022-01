Terra dei Fuochi: “Action day” del 7 Gennaio 2022, I DETTAGLI

Il 7 Gennaio sono state effettuate, nel Comune di Qualiano (Na) e nel comune di Capua (Ce), due operazioni di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali.

Prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le due Questure e con le altre Forze di Polizia delle Province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”. Nell’attività di controllo e nella ricerca informativa degli obbiettivi vede impiegato l’assetto RAVEN (droni specializzati nella ricerca informativa) del Raggruppamento Campania dell’Esercito su base 8° Reggimento Bersaglieri e il R.O.A.N. Guardia di Finanza di Napoli con sorvoli aerei a supporto delle attività operative sul terreno nell’individuare aree destinate a sversamenti illeciti e possibili attività riconducibili. A tal proposito tali aree individuate e segnalate in fase di coordinamento, in seguito ad una analisi delle immagini per il completamento delle informazioni, hanno portato al conseguimento di risultati operativi nella giornata odierna.

Operazione interforze nel Comune di Qualiano (Na) , in data 07.01.2022

Partecipavano alle operazione 11 equipaggi per un totale di 25 unità, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 6 attività imprenditoriali e commerciali, 10 persone identificate di cui 2 denunciate e 3 sanzionate, 200 Mc di rifiuti posti sotto sequestro, 3 veicoli controllati di cui 1 confiscato, sanzioni amministrative pari a 65.062,00 euro.

Nel dettaglio la composizione delle pattuglie interforze comprendeva:

Napoli: 4 equipaggi (11 unità) del Raggruppamento Campania dell’Esercito su base 8° Reggimento Bersaglieri, 1 equipaggio (2 unità) Polizia di Stato di Giugliano (Na), 1 equipaggio (2 unità) Carabinieri di Giugliano (Na), 1 equipaggio (2 unità) Polizia Municipale di Qualiano (Na), 1 equipaggio (2 unità) Guardia di Finanza territoriale di Giugliano (Na), 1 equipaggio (2 unità) Guardia di Finanza nucleo ROAN di Napoli, 1 equipaggio (2 unità) Polizia Metropolitana di Napoli, 1 equipaggio (2 unità) Arpac di Napoli.

Operazione interforze nel Comune di Capua (Ce) in data 07.01.2022

Partecipavano all’operazione 10 equipaggi per un totale di 23 unità, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 2 attività imprenditoriali e commerciali e sequestrandone 2, 6 persone identificate di cui 4 denunciate e 2 sanzionate, 1.350 mq di aree sequestrate, 12 veicoli controllati e sequestrati, 50 mc di rifiuti sequestrati. Sanzioni comminate pari a 101.408,00 euro.

Nel dettaglio la composizione delle pattuglie interforze comprendeva:

3 equipaggi (8 unità) del Raggruppamento Campania dell’Esercito su base 8° Reggimento Bersaglieri, 1 equipaggio (2 unità) Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere (Ce), 1 equipaggio (2 unità) Carabinieri di Capua (Ce), 1 equipaggio (2 unità) Carabinieri Forestale di Alife (Ce), 1 equipaggio (2 unità) Polizia Municipale di Capua (Ce), 1 equipaggio (3 unità) Guardia di Finanza territoriale di Capua (Ce) , 1 equipaggio (2 unità) Polizia Metropolitana di Napoli, 1 equipaggio (2 unità) Asl di Santa Maria Capua Vetere (Ce ), 1 equipaggio (2 unità) ARPAC di Napoli.