Ternana – Turris 2-2, le parole di Fabiano e Pandolfi: “Siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio”

“Aldilà del risultato voglio parlare della prestazione, abbiamo saputo reagire nonostante lo svantaggio e per questo devo fare i complimenti ai ragazzi. Sono rammaricato per le occasioni di chiudere la partita che non abbiamo sfruttato, non del rigore”. Così esordisce Fabiano, che poi aggiunge: “Abbiamo giocato una partita tatticamente perfetta, non abbiamo avuto paura di giocare, meritavamo qualcosa in più ma accetto il risultato. Sono anche orgoglioso dei complimenti ricevuti dal presidente della Ternana, e voglio a mia volta complimentarmi con loro e gli auguro di arrivare nelle categoria che meritano”. Conclude l’allenatore corallino dicendo: “ho fiducia in Lame e gli devo fare i complimenti, l’importante è che tutti si facciano trovare pronti”.

Sulla sua doppietta Pandolfi dice: “è una doppietta pesante, ma purtroppo abbiamo portato un solo punto a casa, spiace perché diamo l’anima in campo ed è brutto subire il pareggio da quel rigore”. Sul suo momento personale, l’attaccante corallino si esprime così: “è sempre bello fare gol contro la prima in classifica, però per me ogni gol è sempre uguale, porta sempre 3 punti in caso di vittoria ed un punto in caso di pareggio, cambia solo il blasone della squadra”.