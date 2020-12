Ternana – Turris: 2-2. Corallini vicini al colpaccio al Liberati di Terni: un rigore dubbio ferma gli uomini di Fabiano

Finisce 2 – 2 il match tra Ternana e Turris. Ottima prova dei corallini che vedono strapparsi il colpaccio in casa della capolista solo a causa di un rigore inesistente regalato alla Ternana.

Primo tempo

Al 13′ vantaggio della Ternana con Falletti che realizza una punizione con una traiettoria che non lascia scampo ad Abagnale.

Al 20′ pareggio della Turris con Pandolfi che raccoglie un lancio in profondità, stoppa il pallone, va via al difensore e a tu per tu col portiere non sbaglia.

Al 26′ la Turris passa in vantaggio ancora con Pandolfi che raccoglie di testa il cross di Franco ed insacca.

Al 35′ ancora un contropiede letale della Turris. Ottima azione di Giannone che serve Pandolfi, l’attaccante aspetta a rimorchio Franco che calcia, ma trova una deviazione del difensore. Palla in angolo.

Al 37′ occasione Ternana. Partipilo raccoglie un cross dalla sinistra ma di testa spedisce sul palo.

Secondo tempo

Al 55′ vicini al pareggio i padroni di casa con Raicevic che colpisce a volo dopo un cross dalla sinistra. Palla alta.

Al 61′ opportunità per chiudere la partita sui piedi di Tascone. Giannone serve il centrocampista corallino dopo un contropiede in 3 contro 2 sviluppato bene, ma davanti al portiere spara alto.

Al 63′ ancora un contropiede ben sviluppato dai corallini, arriva al tiro Franco, che non trova la porta.

Al 74′ pareggio Ternana su un rigore più che generoso con Falletti.

Al 89′ ci prova Peralta dai 20 metri, palla alta di poco.

Finisce in pari a Terni. I corallini fermano a 11 la striscia di vittorie consecutive della squadra capolista. La Turris mercoledì affronterà la Cavese per provare a chiudere il 2020 in bellezza.