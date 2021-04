Teramo – Turris: 2 – 1. I corallini ancora a secco di punti in trasferta nel girone di ritorno

Cade ancora in trasferta la Turris, stavolta contro un Teramo che veniva da 3 sconfitte consecutive. Non basta il pareggio di Alma nel finale ai corallini per portare a casa un punto d’oro in ottica salvezza, perché i padroni di casa subito ritrovano il vantaggio, complice anche un’incertezza in uscita di Abagnale.

Primo tempo

Al 28′ clamorosa occasione per il Teramo. Palla a rimorchio di Di Francesco per Costa Ferreira, che dagli 11 metri calcia alto un rigore in movimento.

Al 31′ risponde la Turris con Tascone che calcia sull’esterno della rete dopo aver ricevuto il pallone da Longo che con caparbietà ha strappato la sfera dai piedi del difensore dei padroni di casa.

Al 43′ traversa di Giannone che calcia direttamente da calcio d’angolo.

Secondo tempo

Al 51′ si fa vedere in avanti la Turris con Romano che si inserisce in area di rigore, riceve palla in profondità da Giannone, ma calcia a lato.

Al 52′ vantaggio del Teramo con Costa Ferreira che riceve tutto solo in area di rigore e a tu per tu con Abagnale non sbaglia.

Al 78′ pareggio della Turris con Alma che riceve un cross di D’Ignazio dalla destra e di piatto batte Lewandowski.

Al 87′ vantaggio Teramo. Bombagi raccoglie un buon cross dalla destra e di testa insacca, complice l’ennesima incertezza in uscita dell’estremo difensore corallino.

Altra sconfitta in trasferta per la Turris che nel girone di ritorno non riesce a racimolare punti aldilà delle mura amiche.

Domenica, i corallini affronteranno al Liguori una Ternana fresca di promozione in Serie B per provare a chiudere il discorso salvezza.