Tennis – Vesuvio Cup: sorteggiato il tabellone dell’Atp 80 allo Sporting Poseidon

Andrea Arnaboldi per la testa di serie numero uno, l’argentino Federico Coria; lo svizzero Marc-Andrea Huesler per Marco Cecchinato. Sorteggiato il tabellone della Vesuvio Cup, il torneo Atp 80 che fino a domenica 17 ottobre è in programma sui campi in terra rossa dello Sporting Poseidon di Ercolano. In attesa dell’esito delle qualificazioni (che daranno ad altri quattro giocatori la possibilità di prendere parte ai sedicesimi di finale), il cui programma è stato rallentato dalla pioggia che si è abbattuta oggi sul Napoletano, è stato definito il primo turno della rassegna internazionale. Non mancano match dal grande fascino, anche se finora non sono previsti derby italiani, e questo nonostante il numero degli azzurri ammessi direttamente al tabellone sia cresciuto dopo gli ultimi forfait a quota undici. Un italiano, ad esempio, è l’avversario della testa di serie numero 3, il francese Hugo Gaston: si tratta di Franco Agamenone. Azzurro anche l’avversario del 4 nel seeding ercolanese, lo slovacco Alex Molcon, che dovrà vedersela con la wild card Matteo Arnaldi.