Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Tasmania – 157 balene spiaggiate su una remota spiaggia australiana

Circa 60 balene sono morte dopo che più di 157 si sono spiaggiate su una spiaggia remota sulla costa occidentale della Tasmania, nel primo “grande spiaggiamento di massa” di questi animali nello stato in circa 50 anni. Sono esemplari di “pseudorca” un tipo di delfino, note anche come orche assassine false. Il Dipartimento delle risorse naturali e dell’ambiente della Tasmania (DNRE) ha dichiarato che un gruppo di 157 orche assassine si è spiaggiato mercoledì mattina. Brendon Clark, ufficiale di collegamento del Tasmania Parks and Wildlife Service (PWS), ha affermato che le balene erano sulla spiaggia da 24 a 48 ore e che mercoledì mattina 90 di loro erano ancora vive. Questa cifra significherebbe che circa 60 balene sono già morte. Il signor Clark ha affermato che saranno condotte indagini post mortem e prelevati campioni dalle balene morte nel tentativo di determinare il motivo per cui si sono spiaggiate. “Alcuni di loro stanno subendo gli effetti delle maree e, mentre alcuni di loro si trovano sulla spiaggia, in quelle aree ci sono anche diversi affioramenti rocciosi che stanno influenzando gli animali”, ha detto il signor Clark in una conferenza stampa mercoledì. Questo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il primo spiaggiamento di pseudorche registrato in Tasmania dal 1974, rendendo l’evento ancora più eccezionale e preoccupante