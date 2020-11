Tasca si o tasca no? Ecco la poesia A’ sacca d’a cammisa

Il taschino sulla camicia è un dettaglio apparso relativamente di recente, soprattutto per far fronte ad alcune necessità pratiche emerse con la caduta in disuso del gilet. Penso ad esempio alla comodità di poter tenere con se piccoli oggetti come biglietti da visita, penne, matite o banconote.

Questo senza ovviamente esagerare ed evitando di deformare la camicia inserendo nella tasca oggetti ingombranti o dal peso eccessivo. Di conseguenza la rigida divisione “taschino sì / taschino no” può essere risolta semplicemente considerando le personali necessità, gusti e contesto di utilizzo.

Per esempio, se si è abituati a portare con se alcuni oggetti da avere a portata di mano, la camicia con taschino può essere la soluzione ideale. Se invece si cerca un capo da indossare in un contesto formale, bisogna far attenzione alle regole di ‘etichetta’, prediligendo una versione senza tasca.

Questo dilemma ha indotto un nostro lettore – Pasquale Cataletti – a comporre la seguente poesia:

‘A SACCA D’A CAMMISA.

‘A sacca d’a cammisa

serve assai

E’ ‘nu pezzullo ‘e stoffa

bellillo, piccirillo, accunciulillo,

d’o stesso culore d’a cammisa

ma quanno stà attaccato,

cusuto ncoppo ‘o sparato

‘o pezzullo ‘e stoffa

si trasforma e

addeventa ‘na protezione

ncoppa ‘o core.

Tu miett’ ‘a mano mpietto e

ssubito truova chello che nc ‘e miso,

nu biglietto, ‘na fotografia, ‘na figurella

d’ ‘a Madonna che te protegge.

‘A sacca d’ ‘a cammisa serve assai e

‘o cammesaro ‘o sape ma o pe’ dispietto

o pe’ sparagnà t’a fa desiderà.

Cammesaro, arricuordeti che è

ssulo ‘nu pezzullo ‘e stoffa, bellillo,

piccirillo, accunciulillo e allora che te costa

attaccalo ch’o core ncopp’o core

ca serve assai.