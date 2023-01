Taranto – Turris: 0-0. Secondo pari per Fontana: i corallini tornano con un punto da Taranto

Finisce con un pari a reti bianche il match tra Taranto e Turris.

Partita con poche emozioni. Le squadre non si sbilanciano, non rischiando quasi mai.

Match nervoso nella seconda frazione con un espulso per parte.

Primo tempo

Al 32′ la prima occasione del match è per il Taranto. Tommasini riceve in area di rigore da posizione defilata, salta Di Nunzio, calcia, ma Perina gli dice di no.

Al 45′ ci prova Taugordeau da un calcio di punizione dalla sinistra, ma il portiere respinge in angolo.

Secondo tempo

Al 48′ Turris pericolosa con un tiro di Ercolano da fuori area, avvenuto dopo una respinta della difesa, ma Vannucchi manda in angolo.

Al 67′ Taranto in dieci. Tommasini commette fallo su Maldonado e si becca il secondo giallo, lasciando in inferiorità numerica i suoi compagni.

Al 75′ espulso Frascatore. Anche Turris in dieci.