Tajani: ‘Massima pressione per tregua a Gaza. Telefonate con Ministri Canada, Qatar, Egitto’

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto ieri una serie di contatti telefonici sul tema della tregua a Gaza. Ha sentito la Ministra degli Esteri del Canada, Anita Anand, presidente di turno del G7; il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, Sheik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani; il Ministro degli Esteri dell’Egitto Badr Abdelatty.

Tajani ha confermato “l’impegno totale dell’Italia affinché cessino al più presto le operazioni militari a Gaza. I colleghi mi hanno aggiornato innanzitutto sulle azioni a supporto della tregua che sosteniamo con i governi alleati del G7, e poi direttamente sullo stato del negoziato fra Israele e Hamas. È un momento delicatissimo: per mesi il negoziato è andato avanti senza portarci a risultati perché fino ad oggi hanno prevalso le posizioni più estremistiche. Vanno fermati gli attacchi che coinvolgono i civili palestinesi, vanno liberati gli ostaggi israeliani, bisogna consolidare un cessate il fuoco e riaprire la Striscia agli aiuti umanitari e sanitari. La mediazione di Stati Uniti, Egitto e Qatar deve avere successo, l’Italia farà tutto il necessario nel G7 e nella Ue per sostenere questa mediazione”.

Per l’Italia la possibilità di un primo cessate-il-fuoco di 60 giorni “è un passaggio decisivo, che non può essere mancato per nessun motivo. Nessuna delle parti può aggirare questo passaggio, su questo il nostro sostegno in particolare alle proposte dell’Amministrazione americana è chiaro e deciso”. Con i Ministri arabi il Ministro Tajani ha discusso delle iniziative concrete che l’Italia potrà svolgere con tutti i suoi partner mediterranei e delle azioni umanitarie che dovranno partire immediatamente appena verranno riaperti i valichi da parte israeliana.