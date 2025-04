Tajani a Bruxelles per la riunione dei Ministri degli Esteri della Nato. Incontro con il Commissario Ue Sefcovic

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è a Bruxelles per partecipare alla riunione dei Ministri degli Esteri della Nato.

La Ministeriale permetterà di discutere dei principali temi di natura strategica per l’Organizzazione, anche in vista del Vertice NATO dell’Aja del 24-25 giugno. Il titolare della Farnesina ha evidenziato la centralità della Ministeriale per rafforzare il dialogo ed il coordinamento con Washington e gli altri alleati per affrontare le numerose crisi internazionali, osservando al contempo la necessità da parte europea di assumersi maggiori responsabilità per contribuire alla sicurezza collettiva.

La riunione si articolerà in quattro sessioni e vedrà anche la partecipazione dei quattro Paesi partner dell’Indo-Pacifico (Australia, Corea del Sud, Giappone e Nuova Zelanda) e la tenuta del Consiglio NATO-Ucraina con il Ministro degli esteri ucraino, Andrii Sybiha. All’incontro sarà associata anche l’Alta Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, Kaja Kallas, per discutere del rafforzamento della difesa europea e della complementarietà UE-NATO.

Ieri a Bruxelles, a margine della riunione Nato, il Ministro Tajani ha avuto incontri con il Commissario europeo con delega al commercio, Maroš Šefčovič, in una fase in cui l’Unione europea dovrà finalizzare la sua risposta agli annunci sulle tariffe commerciali dell’Amministrazione americana.