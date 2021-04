Taiwan – Deraglia un treno, almeno 51 morti

Almeno 51 persone sono morte nel deragliamento di un treno all’interno di una galleria in Taiwan. Tra le vittime anche un francese. Secondo le autorità l’incidente è stato provocato da un macchinario per costruzioni che, dopo essere scivolato da un terrapieno, ha urtato il treno che stava per entrare in un tunnel vicino alla città di Hualien.