Svizzera – Rapito per alcune ore il capo della commissione vaccinale

Il capo della commissione vaccinale nazionale svizzera Christoph Berger è stato rapito per alcune ore il 31 marzo scorso da una persona definita dalla polizia elvetica come fanatico militante no vax. Un paio di giorni fa gli agenti hanno cercato di arrestare il presunto autore del sequestro, un uomo d’affari tedesco di 38 anni, che è rimasto ucciso nella sparatoria con gli agenti dopo aver sparato alla sua compagna, uccidendola. Oggi, riferiscono media locali, è stato arrestato un 34enne, presunto complice nel rapimento. Secondo Berger il suo rapitore voleva solo denaro.