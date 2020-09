Svizzera – Fulmine sul campo da calcio, feriti 14 giovani calciatori

Fulmine sul campo da calcio durante la partita dei ragazzini. Ieri sera nel canton San Gallo, ad Abtwil, una saetta ha colpito un campo di calcio dove stavano giocando dei ragazzi di 15-16 anni. Uno di loro, rimasto privo di sensi, è stato portato all’ospedale in elicottero; gli altri 13 sono stati posti sotto controllo. Il fulmine ha colpito un palo della luce alle 20.40 durante una partita tra gli juniores dell’Abtwil e del Münsterlingen, ha detto Hanspeter Krüsi, portavoce della polizia cantonale di San Gallo. Il fulmine si è poi diffuso sul campo e diversi giovani sono stati colpiti. Un sedicenne rimasto incosciente è stato trasportato in ospedale dalla Rega. I restanti 13 giovani, dopo essere stati visitati dai soccorritori, sono stati portati in ospedale e tenuti sotto controllo. Sul posto dell’incidente è intervenuto un nutrito contingente di poliziotti e soccorritori. Oltre a sei ambulanze, diverse pattuglie della polizia, era in servizio anche una squadra di assistenza psicologica. La procura cantonale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sta indagando sulle circostanze dell’accaduto in collaborazione con la polizia cantonale.