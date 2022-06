Svizzera – Chiuso lo spazio aereo a causa di un guasto tecnico

Lo spazio aereo sopra la Svizzera è al momento chiuso. A provocare la misura, che costringe a terra tutti gli aerei, è un guasto tecnico avvenuto presso Skyguide, l’azienda che gestisce e monitora lo spazio aereo elvetico. «Questo incidente – si legge in una nota odierna – ci ha obbligato a chiudere al traffico lo spazio aereo per ragioni di sicurezza». Nessun aereo può quindi decollare o atterrare agli aeroporti di Zurigo o Ginevra. La chiusura resterà in vigore «fino a nuovo avviso», precisa Skyguide scusandosi per i disagi provocati alle compagnie aeree e ai passeggeri in attesa di un volo a Ginevra e Zurigo. «Stiamo lavorando per trovare una soluzione il prima possibile». I voli previsti negli scali di Zurigo e Ginevra, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, vengono dirottati agli aeroporti di Basilea e Milano. Lo scalo romando, tramite il proprio profilo di Twitter, precisa che «tutti i decolli e gli atterraggi sono sospesi fino alle 11». A Zurigo, invece, è possibile effettuare i check-in ma tutti gli imbarchi sono attualmente sospesi.