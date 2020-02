Maria Orlando (MPT) sulla questione parcheggi a Palazzo Baronale: “Segnalo i disagi quotidianamente, occorre attivarsi per trovare una soluzione”

La Consigliera Comunale Maria Orlando, da sempre in prima linea per il rispetto ed il riconoscimento dei diritti dei più deboli, risponde alle accuse rivoltele a mezzo stampa tramite un quotidiano locale, in merito alla sosta nel Palazzo Baronale .

<<Non credo proprio – dichiara la Orlando-che la “sosta selvaggia” e né tanto meno l’occupazione abusiva del posto a strisce gialle all’interno del parcheggio del palazzo baronale sia avvenuta con “buona pace” del consigliere Orlando, in quanto io stessa ogni giorno segnalo il disagio ai miei colleghi di opposizione e di maggioranza ed io stessa feci collocare all’epoca del mio insediamento un posto a strisce gialle destinato alla sosta dei portatori di handicap, in quanto reputavo ineccepibile il fatto che non fosse stato mai installato, anche nelle passate amministrazioni, essendo il palazzo di città aperto a tutti anche e soprattutto ai diversamente abili, che a mio avviso non dovrebbero trovare alcuna forma di barriera al loro ingresso. A tal proposito aggiungo che anche la manutenzione dell’ascensore all’ingresso del palazzo fu uno dei primi problemi segnalati da me proprio la stessa giornata del mio ingresso in consiglio ossia il 18 aprile.

Al consigliere comunale che ha segnalato lo scempio vorrei solo dire che spero non l’abbia fatto per sponsorizzarsi, ma che insieme a me si prodighi oltre che a segnalare anche a cercare una risoluzione alla problematica, datosi che noi consiglieri siamo, o almeno dovremmo essere, – sottolinea l’esponente del MPT- un chiaro esempio di applicazione del DOVERE CIVICO.

Da sola posso ben poco, -conclude- ma sono certa che con la giusta dose di coscienza, collaborazione e senso del dovere civico si potranno ottenere grandi risultati così come per ogni problematica che affligge il nostro territorio.>>