Striano – Ubriaco all’interno di un pub, aggredisce un poliziotto libero dal servizio: arrestato

Ieri sera un poliziotto della sezione di p.g. della Procura della Repubblica di Nola, libero dal servizio, mentre si trovava all’interno di un pub in via Sarno a Striano è stato avvicinato dal titolare del locale il quale gli ha indicato un uomo che, in evidente stato di alterazione alcolica, pretendeva altre bevande alcoliche e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva minacciato.

Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha tentato di calmare l’uomo il quale, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di lui fino a quando, grazie all’intervento di una pattuglia del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, è stato bloccato dopo una colluttazione.

M.M., 47enne slovacco con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.