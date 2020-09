Striano – Arrestate due coppie di ladri in meno di 24 ore, volevano rubare rame nella stessa azienda

La ditta è sempre la stessa ma i protagonisti sono diversi. Sono trascorse meno di 24 ore da quando i carabinieri della stazione di striano hanno arrestato 2 persone per furto ma i militari vengono allertati dal 112 per ritornare sul luogo del reato. La vigilanza privata ha fermato due uomini mentre tentavano di rubare bobine di rame e ottone.

A finire in manette per furto B. C. e M. C., il primo è un 35enne del posto mentre il secondo è un 36enne di Ottaviano: sono entrambi noti alle forze dell’ordine.

I due uomini sono stati ristretti nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.