Stoner- La storia di un uomo normale

John Edward Williams –STONER

Parto dal dire che è un libro da leggere, uno di quelli che ti resta dentro e di cui ricorderai la trama anche tra 20 anni. Stoner è un uomo normale, uno che si incontra per strada, a lavoro, un docente universitario. Una vita normale fatta di amore per un lavoro messo al primo posto, anche davanti a quello passionale per una donna. Un lavoro che non sempre gli darà gioie, anzi la sua sarà una carriera devastata da un mobbing durato 40 anni, che lui cerca di combattere con la pacatezze che contraddistingue la sua vita. Una storia fatta di odio, infinito di una moglie verso il marito; una donna che spende tutta la sua vita per creare difficoltà ad un marito, che ha l’unica colpa di essere una brava persona. Il racconto di un tormento di una giovane adolescente, che vive male in famiglia e fa di tutto per scappare di casa, rifugiandosi alla fine nell’alcol. La storia di un rapporto padre-figlia distrutto negli anni dalla cattiveria della mamma. E’ un libro triste, commovente, ma che fa riflettere. Spesso vi capiterà di chiedere a Stoner di fare qualcosa di diverso. Ma se noi raccontassimo la nostra storia, in quanti ci chiederebbero la stessa cosa?