Stati Uniti – Uomo entra in un supermercato e spara, 10 morti

Un uomo entra in un supermercato di Boulder, in Colorado, e apre il fuoco. Il bilancio è di dieci morti, tra cui un agente della polizia, il primo arrivato sul posto. Il presunto killer è stato fermato ed è ora sotto la custodia delle forze dell’ordine. Non sono ancora noti i motivi del folle gesto. Si tratta dell’ennesima tragedia che riaccende il dibattito sulle armi negli Stati Uniti.