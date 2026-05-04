SSC Napoli e AIL insieme per un nuovo progetto di responsabilità sociale

SSC NAPOLI E AIL INSIEME PER UN NUOVO PROGETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

SSC Napoli annuncia una nuova iniziativa di responsabilità sociale con

AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma

– ETS.

Il Club è il primo in ambito calcistico a sviluppare un accordo diretto con

AIL Nazionale, con un progetto che prevede diverse iniziative in città per

sensibilizzare la comunità sui temi legati alle malattie del sangue e al

valore della ricerca.

La collaborazione è tesa a promuovere l’impegno di AIL nella lotta contro

leucemie, linfomi e mieloma e nell’assistenza ai pazienti ematologici e alle

loro famiglie. Attraverso le attività che saranno sviluppate insieme, SSC

Napoli e AIL intendono far crescere l’attenzione sull’importanza della

ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti.

Con questa partnership, SSC Napoli prosegue il proprio lavoro nel campo

della responsabilità sociale, mettendo il calcio al servizio di iniziative

legate alla comunità e al territorio.

Gaetano Biallo, Direttore Generale di AIL: “Desidero esprimere un

sincero ringraziamento alla SSC Napoli per aver scelto di intraprendere

insieme ad AIL un percorso di grande valore. Il calcio è molto più di uno

sport: è un linguaggio universale capace di unire le persone e creare

legami profondi. Attraverso questa collaborazione vogliamo

trasformare le emozioni del campo in gesti concreti di solidarietà,

portando supporto, speranza e vicinanza a chi affronta una malattia

ematologica”.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC

Napoli: “Questo accordo ha un significato importante per SSC Napoli.

Essere il primo Club a collaborare direttamente con AIL Nazionale ci dà

una responsabilità in più: portare attenzione su un tema che riguarda

tante persone e tante famiglie, accanto a chi lavora ogni giorno per la

ricerca e per l’assistenza ai pazienti”.