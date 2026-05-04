SSC NAPOLI E AIL INSIEME PER UN NUOVO PROGETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
SSC Napoli annuncia una nuova iniziativa di responsabilità sociale con
AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma
– ETS.
Il Club è il primo in ambito calcistico a sviluppare un accordo diretto con
AIL Nazionale, con un progetto che prevede diverse iniziative in città per
sensibilizzare la comunità sui temi legati alle malattie del sangue e al
valore della ricerca.
La collaborazione è tesa a promuovere l’impegno di AIL nella lotta contro
leucemie, linfomi e mieloma e nell’assistenza ai pazienti ematologici e alle
loro famiglie. Attraverso le attività che saranno sviluppate insieme, SSC
Napoli e AIL intendono far crescere l’attenzione sull’importanza della
ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti.
Con questa partnership, SSC Napoli prosegue il proprio lavoro nel campo
della responsabilità sociale, mettendo il calcio al servizio di iniziative
legate alla comunità e al territorio.
Gaetano Biallo, Direttore Generale di AIL: “Desidero esprimere un
sincero ringraziamento alla SSC Napoli per aver scelto di intraprendere
insieme ad AIL un percorso di grande valore. Il calcio è molto più di uno
sport: è un linguaggio universale capace di unire le persone e creare
legami profondi. Attraverso questa collaborazione vogliamo
trasformare le emozioni del campo in gesti concreti di solidarietà,
portando supporto, speranza e vicinanza a chi affronta una malattia
ematologica”.
Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC
Napoli: “Questo accordo ha un significato importante per SSC Napoli.
Essere il primo Club a collaborare direttamente con AIL Nazionale ci dà
una responsabilità in più: portare attenzione su un tema che riguarda
tante persone e tante famiglie, accanto a chi lavora ogni giorno per la
ricerca e per l’assistenza ai pazienti”.
SSC Napoli e AIL insieme per un nuovo progetto di responsabilità sociale
SSC NAPOLI E AIL INSIEME PER UN NUOVO PROGETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
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